“El ego es lo más difícil de manejar cuando vas creciendo como artista”

En 2007, este grupo de amigos inició un proyecto conjunto cargado de ilusión, amor por la música y ganas de triunfar en la escena de su Colombia natal, así como en el panorama internacional. Desde Medellín para el mundo.

Piso 21, que vivió la marcha de Llane pero incorporó a Lorduy, es uno de los grupos que con el tiempo se ha consolidado y convertido en uno de los máximos referentes de la música urbana con éxitos como Déjala que vuelva, con Manuel Turizo; Me llamas, junto a Maluma o Te vi con Micro TDH.

Juan (conocido como El profe), Pablo Pablito, David Lorduy y David Escobar Dim presentan su nuevo álbum, 777, que contiene 16 temas entre los que figuran colaboraciones con artistas de renombre como Manuel Turizo, Carín León o Danny Ocean. Además del single CXO (A quién no le gusta) junto a Lenny Tavárez y Chencho Corleone.

El grupo Piso 21 durante un encuentro con ’20minutos’. JOSE GONZÁLEZ

¿Cómo surgió Piso 21?

D: Hace 15 años, en la ciudad de Medellín, en un edificio que tenía 20 pisos y el 21 era una terraza donde uno podía ir a apreciar una vista panorámica. Fue un lugar de reunión para nosotros. Cuando lo llamamos Piso 21, nos conocíamos desde hacía seis meses, no llevábamos mucho tiempo de amistad, pero nos unía la música, el amor por el arte y las ganas de crear un proyecto. Precisamente, era el piso 21 de ese edificio donde nos reuníamos, aunque no sabíamos que ese sería el nombre.

¿Y por qué ese nombre?

D: Curiosamente, teníamos una presentación pero carecíamos de nombre y, justo antes del concierto, en el coche empezamos a preguntarnos: ‘¿cómo nos vamos a llamar?, ¿cómo nos van a presentar?’. Y dijimos: ‘un lugar que represente dónde empezaron los sueños’. Se combinaron muchas cosas en ese piso 21 y había que darle un significado importante al sitio.

Como dicen en CXO, ¿a quién no le gusta tener sexo?

David: Esa es la pregunta que nosotros dejamos abierta, ¿a quién no le gusta?

Juan: Pero, ¿a quién no le gusta? (ríen).

El reggaeton, para bien o para mal, se caracteriza por sus letras explícitas. ¿Han querido jugar con esto para el título de la canción?

Lorduy: La verdad que el nombre sale por Lenny Tavárez y su equipo de trabajo. Y sí, las letras en el reggaeton fueron metiendo temas pasados de tono, pero una de las características que tiene Piso 21 es que le canta al amor, aunque con sensualidad, no diciéndolo tan explícito, como lo hace el reggaeton, lo hacemos de una manera más respetuosa.

Pero, del mismo modo, ¿creen que el reggaeton puede ser romántico?

Todos: Claro que sí, totalmente.

¿Qué buscan provocar con el tema?

D: No estamos buscando nada más que una expresión y mensaje de pasarla bien. Hay veces que uno se siente bonito, oliendo bien, en el mood para la fiesta. Después, llega a la fiestica, se encuentra a la persona que le gusta y quiere coquetear diciéndole: ‘¿a quién no le gusta tener sexo?’. No se trata de una letra para filosofar, no, esta canción es un poco más banal.

L: Es como más para bailar, para perrear… Esa es la palabra: bailar.

¿Qué van a encontrar sus fans en el nuevo álbum?

Pablo: Yo creo que, precisamente, es un camino por muchos sentimientos, nosotros tratamos de hacer música para cada momento de tu vida. Hay momentos donde te sientes enamorado, destrozado y los hay donde simplemente quieres sexo con una persona. Y todo es válido, no hay un sentimiento mejor que otro, hay veces que decimos que solo las de amor valen la pena, y no, no hay un sentimiento mejor. Los humanos pasamos a diario por etapas diferentes y creo que es un disco que está muy nutrido de canciones para todos esos momentos, tanto en producción como en letras.

“Muchos grupos son formados por discográficas, no nacen de una amistad”

Qué triste, con Carín León, canta a un desamor, ¿cuánta carga personal hay en este tema?

J: Todas nuestras canciones son resultado de experiencias, directas o indirectas. Pero son sentimientos muy universales, todos hemos estado enamorados, rumbeando y tristes, a todos nos han partido el corazón en algún momento. Y lo bonito es uno poderse identificar con canciones como estas y acompañar a la gente en ese tipo de situaciones. Pasó también con Los cachos, la canción que tenemos junto a Manuel Turizo. Pretendemos sacar temas que la gente entienda porque los vive. El amor en cualquier país e idioma es el mismo, y el dolor también. En Qué triste quisimos transmitir precisamente eso, el sentimiento de dolor cuando no valoran todo lo que tú has hecho por una persona.

¿Va a haber gira por España?

J: Creemos y esperamos que el álbum sea de agrado y como ya ha pasado en otras ocasiones en España, que nos adopten una vez más. Por eso estamos de visita aquí en Madrid, llevábamos tiempo sin venir y tenemos una relación muy estrecha. Lo que estamos buscando ahora es volver a calentar los motores, por eso traemos la música nosotros mismos, para presentarla y que crezca este álbum acá, porque queremos hacer gira de conciertos el próximo año.

D: Ojalá que sí, todavía no está confirmado.

P: Gira va a haber del álbum, que pase por España es lo que no está confirmado.

J: Se va a confirmar, eso va a pasar.

Tienen colaboraciones con Manuel Turizo, Maluma, Myke Towers… ¿Con quién querrían colaborar que hasta ahora no han podido?

L: Nosotros tenemos un sueño, y los cuatro pensamos en el mismo artista, que es Bruno Mars. Me encantaría grabar con él, pero nos falta con mucha gente, también me gustaría con Bad Bunny, Ozuna, no tenemos nada con Karol G… Y españoles, con Rosalía, C. Tangana, Quevedo. Por ejemplo, a David le encanta Alejandro Sanz.

D: Y Antonio Carmona, Rosario Flores…

¿También se sentirían cómodos con su estilo flamenco?

D: Obvio, totalmente… Crecimos oyendo su música.

Se les ve un grupo muy unido, a pesar de que tuvieron una baja.

J: Y llegó una alta (señala a Lorduy).

Muchas boybands y girlbands se separan, ¿a qué creen que se debe?

P: Hay muchas razones. Una de ellas es que son formadas por discográficas o por proyectos que van mucho más allá de los propios artistas. Sus contratos tienen una duración limitada, porque los grupos no nacen de esto que te contamos nosotros, una amistad, de algo que soporte. La segunda es porque el negocio empuja a que haya menos bandas. Ahora los nuevos artistas están siendo productores, se autoproducen y autograban, hacen su carrera solos. Entonces hay una dificultad en el trabajo en equipo, se piensa más en otras cosas.

J: No quieren repartir la tajada.

P: La tercera son los egos. El ego cuando vas creciendo como artista es lo más difícil de manejar porque, obviamente, llega el reconocimiento y empiezas a decir: ‘Pues yo quiero hacer esto, y esto, y esto…’. Pero cuando hay una magia como la de Piso 21… Yo creo que Piso 21 es un ser que nos supera a todos nosotros como individuos.

Déjala que vuelva acumula en YouTube 1.771 millones de visitas y Me llamas, 804 millones, ¿cuál es el secreto de Piso 21 para alcanzar esas cifras?

D: Pensar en la gente, en cómo podemos ser la voz de muchos en el amor, que generalmente es a lo que le escribimos, al amor. Tratar de ser la voz de los que no pueden expresarse de manera fácil.

Aparte del nuevo disco que han lanzado, ¿algún futuro proyecto entre manos?

D: Otro disco.

L: Vamos a seguir girando, tenemos conciertos en México, Chile, Los Ángeles… Seguimos haciendo música constantemente, siempre estamos activos para seguir dando lo mejor de Piso 21 a la gente, es decir, buena música. El cuento de las redes sociales también es importante, son literal como un diario, tenerlas activas es necesario para que la gente sepa más de Piso 21, en qué anda el grupo, que hacemos… A la gente le gusta conocer esa parte más personal.