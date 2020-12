El efecto mariposa

Entendimos que todos estábamos conectados en esta cadena de vida, que hace que cada eslabón sea indispensable. Aprendimos que no podíamos jugar con el clima, porque habría consecuencias. Que no podíamos mirar hacia otro lado ante las injusticias sociales, porque esta humanidad nuestra, a la que tanto decimos amar, actúa como un reloj de precisión, en el que cada componente es indispensable e importante, para mantener el equilibrio.

Dejamos de exigir transparencia, porque no nos afectaba directamente, no era nuestro problema (o eso quisimos pensar).

El no tener agua, alimento o educación, nos dejó de interesar, siempre y cuando, no fuéramos nosotros los carentes.

