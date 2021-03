El editor de ‘The Washington Post’ acusa a Biden de dejar impune el asesinato del periodista Khashoggi | Internacional

Para Fred Ryan, que fue asesor de la Administración Reagan, decir que Oriente Medio es un lugar complicado se queda corto. El ejecutivo lamenta que los presidentes estadounidenses han tomado decisiones de forma equivocada pensando en el corto plazo y que este vuelve a ser el caso con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Ryan escribe que los votantes estadounidenses “tomaron la palabra de Biden sobre que restablecería a Estados Unidos como un defensor de los derechos humanos y que no permitiría excepciones basándose en relaciones personales o en necesidades estratégicas del momento”. Para el editor de The Washington Post , el presidente demócrata se está enfrentando a una prueba de fuego sobre sus promesas electorales y “está a punto de fallarla”.

Sus declaraciones, en resumen, apuntaban hacia un cambio de rumbo respecto al republicano Donald Trump, quien evitó la publicación del informe y también rehusó exigir responsabilidades a Riad. Sin embargo, una vez se publicó el documento el viernes, la Administración se limitó a anunciar la imposición de restricciones de visado a 76 saudíes que “se cree que han estado implicados en amenazas a disidentes en el extranjero”, según un comunicado del Departamento de Estado. Ni una palabra sobre Salmán. Biden, según fuentes de la Administración citadas aquel día por The New York Times , teme que un castigo directo al príncipe arruinaría la cooperación con Riad en la lucha contra el terrorismo y en la tensión con Irán. “La relación con Arabia Saudí es más grande que cualquier individuo”, señaló, por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

