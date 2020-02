El durísimo palo de Messi a Abidal por señalar a jugadores descontentos con Valverde: "Así se nos ensucia a todos"

“Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, concluye Messi.

“ Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones”, comenzaba el texto del capitán azulgrana en su cuenta de Instagram.

You May Also Like