El dúo francés Daft Punk anuncia su separación

En 2001, el dúo francés lanzó Discovery , un álbum todavía más popular con canciones como One more time y Harder, better, faster, stronger .

Daft Punk, cuyos miembros se conocieron en la escuela de secundaria, se estrenó en 1997 con el álbum Homework y en sus inicios conquistó las pistas de baile con temas como Around the world y Da Funk .

You May Also Like