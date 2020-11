El drama de un desastre natural en Tierras Altas

También envía un mensaje al Gobierno: “Yo solo he visto maquinaria reparando calles, pero nadie fue a mi casa en representación del Gobierno. Patria se hace cuando los funcionarios se bajan de los carros y te preguntan cómo estás. En campaña el presidente Laurentino Cortizo hacía llamarse el primer obrero, ahora no sabemos dónde está nuestro primer obrero”. Rivera, de 61 años, se lleva la mano a la cabeza, suspira, mira el cielo y dice “no nos dejen solos en Bambito”.

“Yo pude salvarme, pero amigos de otras fincas no pudieron hacerlo. Algunos quedaron sepultados. Nosotros, los más pobres, pusimos los muertos en esta tragedia. Casi siempre es así. Ahora no sé qué será de mi futuro, porque aún estamos en este albergue y nadie nos dice que harán con nosotros”, se lamentó.

