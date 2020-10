El dolor que Elena Tablada está sufriendo tras dar a luz

No es el único cambio físico que ha sufrido tras el parto. Elena Tablada reconocía también a través de las redes sociales no haber recuperado el cuerpo que tenía antes de quedarse embarazada, aunque aseguraba que no era un problema para ella. “Seguimos de cuatro o cinco meses, pero más feliz que nunca”.

“Desde que me quedé embarazada mis costillas me ponen muchos problemas “, confesaba.

You May Also Like