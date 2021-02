¿El dolor de espalda puede ser un síntoma de la depresión?

No solo la depresión puede causar síntomas físicos como el dolor de espalda o de cabeza, sino que también los trastornos de ansiedad pueden manifestar esto. No obstante, puede haber otras razones. Tener depresión puede provocar que nos sentemos más encorvados, que estemos más tiempo sentados o acostados debido a la tristeza, lloros, dificultad para levantarnos de la cama, cansancio extremo… Esto puede causar dolor de espalda por depresión.

You May Also Like