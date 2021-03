El doctor Carballo revela la fecha en la que volveremos a la normalidad y avisa: “Habrá cuarta ola”

Según Carballo, antes de todo eso vamos a vivir una cuarta ola: “ Sin duda va a haber una cuarta ola , veremos de qué magnitud. Esperemos que no sea como la tercera, pero en España y en Europa va a depender del virus, de lo que el virus quiera hacer o haya infectado y le hayamos dejado. No tenemos las suficientes personas inmunizadas para que podamos decir que eso nos va a proteger”, dijo.

