El ‘doble voto’ ya no es considerado un delito electoral

El proyecto 823 fue originalmente presentado por el diputado perredista Leandro Ávila y propone que las papeletas de votación no sean incineradas una vez sean contabilizadas, el mismo día del escrutinio. En su lugar, propone que sean custodiadas por el TE y los delegados electorales en cada centro de votación. Esta iniciativa también plantea que no se cobren las fianzas para presentar una impugnación contra una proclamación o elección.

Tras ese llamado de atención, la Comisión de Gobierno de la AN, que dirigía en ese entonces el diputado perredista Víctor Castillo, modificó el artículo vetado por Cortizo, para que dijera que “ los votos y/o opiniones de los diputados en el ejercicio de su cargo no podrán ser causal para dar inicio a procesos internos dentro de los partidos políticos ”.

El artículo introducido por los diputados al proyecto 776 planteaba que “ las decisiones que se tomen por aprobación de la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato ni de expulsión de los diputados inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados” .

Lo que sí se sabe es que el proyecto 776, que modifica y adiciona artículos al Código Electoral de la República de Panamá, fue vetado de forma parcial por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, en abril pasado, luego de que los diputados incluyeron en la propuesta del TE un artículo para ayudar a los 15 diputados disidentes de CD: pretendían que sus decisiones en el pleno de la Asamblea no fueran utilizadas como causal de una revocatoria del mandato. Los 15 diputados fueron sometidos a un proceso de expulsión y revocatoria de mandato, luego de votar por Crispiano Adames como presidente de la AN, el 1 de julio de 2021.

You May Also Like