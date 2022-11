El doble voto no sería delito en las elecciones de 2024; magistrados del TE piden reincorporar esta figura en el Código Electoral

También los magistrados del TE proponen la modificación del numeral 6 del artículo 615 del Código Electoral, con la finalidad de establecer que la competencia de los juzgados administrativos electorales se limita a eventos que son organizados y, además, financiados por los partidos políticos; es decir, que no son financiados por el Tribunal Electoral, como quedó estipulado en el artículo 102 del referido Código, el cual indica que estos juzgados conocerán de las impugnaciones al reglamento para la escogencia de autoridades internas, a nivel local de cada partido político, que no sean organizadas ni financiadas por el Tribunal Electoral.

“La digitalización y publicación de todas las boletas de votación, resulta una medida encaminada a proveer de mayor transparencia nuestro proceso electoral; no obstante, consideramos que el país no cuenta con un escenario económico favorable que permita su aplicación en la Elección General del 2024. Lo que nos permite proponer su posposición para la Elección General del 2029, tiempo que permitirá al Estado contar con el recurso necesario”, indicó en su momento el entonces magistrado Araúz.

You May Also Like