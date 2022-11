El doble e impresionante hito histórico que ha conseguido Taylor Swift con su último álbum

El single de Taylor que se coloca por encima de todos es el gran hit del disco y del que primero ha sacado videoclip, Anti-Hero, y a partir de ahí todas las canciones que tanto han gustado del álbum: Lavender Haze, Maroon, Karma, Bejeweled, Midnight Rain… Y todas son únicamente con ella a los micrófonos a excepción de la número 4, Snow On The Beach, que es con Lana del Rey (aunque multitud de fans se han quejado de que a esta última no se la escucha en absoluto).

“¿10 de 10 de los Hot 100? ¿En mi décimo álbum? Estoy que no me lo creo”, ha tuiteado Taylor Swift junto a la lista en la que aparecen todas sus canciones copando los primeros puestos de Billboard.

