El divertido paseo de Irina Shayk y su hija Lea con los roles intercambiado

Y no, esta vez no se ha saltado el confinamiento para ir a ver a Vito Schnabel, marchante y galerista de arte, donjuán de Manhattan y expareja de Heidi Klum (y, se dice, affairs con Amber Heard o Demi Moore), y con quien parece que ha comenzado una relación. En esta ocasión ha decidido intercambiarse los roles con su hija.

You May Also Like