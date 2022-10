El discurso de Gavi que hizo llorar de emoción a Laporta en la gala del Balón de Oro: “Quiero agradecer a la Masia: ¡Visca Barça!”

“Para mi ver a Gavi aquí es un orgullo, paso muchas horas con él y veo cómo trabaja y se deja la piel en cada partido, me encanta tenerlo a mi lado y ojalá podamos tenerlo muchos años “, dijo el canario antes de entregar el premio a su compañero. Segundos después, el sevillano sacó a relucir su pasión por el Barça ante todo el teatro: “Se lo agradezco a mi familia y la gente que ha estado en los malos momentos y los buenos, al club de mi vida, el Barça, a los compañeros, y a todos los que me han ayudado a estar aquí. Muchas gracias y ¡Visca el Barça!”, sentenció.

