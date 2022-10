El dinosaurio británico | Opinión de Carmelo Encinas

La retirada de Boris Johnson puso en bandeja la candidatura de Rishi Sunak como primer ministro del Reino Unido . El extitular de Economía –de origen indio– será el tercer premier de su país en solo dos meses . Sunak promete estabilidad y unidad además de responsabilidad en cada nivel de gobierno, lo que contrastaría con el fiasco de Liz Truss y su temerario programa fiscal. Pero el nuevo gabinete habrá de encarar la emergencia económica generada por el brexit y cuyas causas no terminan de reconocer. Gobierne quien gobierne, si no lo admiten ese dinosaurio seguirá ahí.

