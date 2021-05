El dinero de las entradas de los conciertos de Amaia será devuelto por fin a pesar de no resolverse el conflicto

Y lo hará “ incluso sabiendo que One World Music no devolverá el dinero que les hemos entregado” , para cuya reclamación StubHub empezará “acciones legales”.

StubHub, que se define como un “mero intermediario” asegura haber trasferido el importe de las entradas al promotor, One World Music, que según el comunicado, “ no ha cumplido con sus obligaciones contractuales y, a día de hoy, les debe a los fans el reembolso por los conciertos de Amaia que han sido cancelados por la pandemia”.

