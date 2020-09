El dilema social y los impuestos de Trump: Los muchachos serán los muchachos

Cabe destacar el notable valor que Netflix tiene para darle espacio a una crítica a un pujante sector de la economía digital. A pesar de sus defectos como empresa, el buscador de Google me permitió encontrar información crítica sobre esa compañía y las sanciones que ha recibido por evadir impuestos. No creo que las gigantes tecnológicas del otro lado de la cuenca del Pacífico harían algo similar.

La “sorpresa” dominical de la investigación periodística del New York Times , de que Donald Trump ha pagado muy pocos impuestos en los últimos años, no es una verdadera sorpresa. La gran mayoría de los lectores no tienen sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, o la asesoría de brillantes contadores y excelentes abogados tributaristas. El hecho chocante de que Trump pagó 750 dólares de impuesto sobre la renta, siendo Presidente de los Estados Unidos, gracias a sus excelentes manejos fiscales, solo revela lo injusto de este mundo. Al público que ha seguido de cerca la saga de Trump sabe que su reputación de hábil empresario es un cascaron, y que solo la permisividad del sistema le ha facilitado prosperar. El dato de que el panameño común y el estadounidense promedio, paguen más impuestos que Trump, solo confirma que la regla principal del mundo actual es muy clara: ganar más y pagar menos.

La película no dice nada que los conocedores y los investigadores académicos no hubieran indicado previamente. Netflix aplicó su dominio maestro de la imagen para llevarle a la audiencia una crítica al club de empresas tecnológicas al que pertenece. La solución propuesta al final de la película es la de un mayor control parental, y de tomar conciencia del tiempo que se dedica al mundo digital y a las redes sociales. Este razonamiento se quedó muy corto.

