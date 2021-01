El dilema republicano: trumpismo, regreso a sus raíces conservadoras o división

Y Rachel Blum, profesora de la Universidad de Oklahoma asegura que “el movimiento ultraconservador del Tea Party, que comenzó a infiltrar el partido hace más de una década, ya había articulado algunos de los elementos reaccionarios que acabarían constituyendo la base del trumpismo . El cambio en el Partido Republicano hacia una política basada en combatir lo que perciben como una amenaza a su estatus por parte de los inmigrantes y la globalización no empezó con Trump, y no terminará con Trump”.

El heredero que asomó en los últimos meses está dentro de la familia, su hijo Donald Jr. o Eric . Fue quien dio encendidos discursos, plenos de retórica y huecos de ideas, durante la campaña y las posteriores protestas por el supuesto fraude denunciado por Trump. Y todo estará basado en los medios de comunicación adictos que siempre fueron la plataforma trumpiana . Ya contactó a algunos periodistas militantes para armar una cadena de televisión que compita con su tan amada –hasta que reconocieron el resultado de las elecciones- Fox News . Antes, es probable que intente armar algún tipo de red en Internet para mantenerse comunicado con sus seguidores ya que no lo puede hacer por Twitter , otro medio amado hasta que le cerraron la cuenta por incitar a la violencia y mentir, o Facebook. Ya tiene al senador republicano Marco Rubio –otro hispano como Ted Cruz- que le está dando argumentos políticos. “Si ahora volvemos al partido tradicional del libre comercio sin trabas, creo que vamos a perder la base de votantes que nos trajo Trump tan rápido como la conseguimos . No podemos volver a eso”, dijo en una entrevista con el sitio Axios .

“La retórica populista de Trump ha funcionado porque ha convencido a la mitad de los republicanos. En dos sentidos. Por un lado, con el antagonismo de `siempre hay un enemigo al que culpar de todos los males, y ellos son las víctimas´ , por otro lado con el patriotismo `los enemigos de Trump no sólo van contra él, sino que en realidad están atacando el corazón mismo de Estados Unidos´ . Se trata de mensajes emocionales, que apelan a la injusticia y al ir contra las élites políticas, que es tremendamente complicado eliminar a través de la racionalidad”, explicó Xavier Peytibi , consultor político español al sitio El Independiente. “Sea como sea, un partido republicano dividido no ganará. Y hay dos opciones: o bien el partido endurece algunas posiciones para acercarse al votante trumpiano, o bien permanece en la moderación a la espera de que los trumpistas vayan desmovilizándose . Aunque eso último dependerá de Trump y de si pone algún heredero político a su movimiento”, agrega Peytibi.

El funeral del senador John McCain, prisionero de guerra en Vietnam, hombre moderado y reconocido por todos los sectores cuando estuvo en el Congreso, fue el último gran acto de los republicanos . Estaban allí, en la Catedral de Washington DC, sus máximos líderes y sus pares de la oposición demócrata. Susan Glasser, escribió en The New Yorker que ese era un doble velatorio , allí también estaban despidiendo al GOP (Great Old Party ) de los republicanos de Abraham Lincoln. Donald Trump ya hacía dos años que estaba en la Casa Blanca y se estaba fagocitando al partido. Muy pocos republicanos se resistieron a esos cantos de sirena. Se dejaron arrastrar por la ola trumpista y hoy, con el multimillonario fuera del poder están luchando por mantener el partido cohesionado antes de que Trump termine con el partido .

You May Also Like