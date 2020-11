El dilema de reconstruir o dejar en la ruina la “iglesia de Hitler”

“La gente de Potsdam tiene la sensación de que este proyecto es de personas que creen que tienen mejores ideas que ellos de lo que debería ser Potsdam. Ellos lo ven como un lugar pintoresco que nunca fue destruido, básicamente pretendiendo que la Segunda Guerra Mundial nunca ocurrió. Y eso no me gusta”.

Esto no es un sentimiento poco común en el este de Alemania. Hay pocos -si es que los hay- que quieren la RDA de vuelta, pero hay personas que no se sienten en casa en la nueva Alemania. Y la disputa por la Iglesia Garrison despierta la sensibilidad.

Maximiliano Dalichow dice: “Yo no quiero volver a la RDA, es sólo la sensación de ser expulsado, de que me han quitado el derecho a vivir en un área que, en condiciones de libre mercado, obviamente, pertenece al 0,5%”.

No es extraño que algunos ahora digan que el lugar donde ocurrió ese evento tan siniestro no debería recrearse.

