El dilema de qué creer

El doctor David Rand, profesor del Massachusetts Institute of Technology, teorizó que: “La explicación dominante de por qué la gente cree las noticias falsas ha sido que su razonamiento está cautivo por prejuicios partidistas [en la política] y su pensamiento (razonamiento) ha sido secuestrado”. Los estudios de Rand también pintan una imagen alterna: “Las personas que creen en cosas falsas son las personas que simplemente no piensan con cuidado”. Esto es cierto para lo que yo llamaría las posiciones heredadas. El asunto de las vacunas o la posición sobre Cuba, muchas veces tienen que ver -en términos generales- con cómo los adultos de la familia (padres) opinan sobre el tema. Igual sobre el socialismo, comunismo, religión, el cielo, el infierno, Arnulfo Arias, Omar Torrijos, etc.

Dicho antes: No crean o tomen por cierto nada de lo que se les dice en el escenario mediático, ya sean los oficiales o lo que circula a través de las redes sociales. A lo largo de los años he examinado el tema de la difusión de información falsa, a veces evidente para algunos, pero que, igualmente, tiene la facilidad de atrapar a grandes sectores de la comunidad a fin de crear dudas y causar alarma. Solo gente malvada puede dedicarse tan tranquilamente a crear y difundir estas amenazas sociales con fines dudosos y mezquinos por encima del bien universal humano. (Sí, la desinformación es una amenaza social: verbigracia: la resistencia a la vacuna).

