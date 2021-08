El dilema de las restricciones Covid-19

El pasado 9 de agosto entraron en vigencia una nueva serie de regulaciones que restringen las visitas a cinco islas del golfo de Panamá, a aquellas personas que tengan su tarjeta de vacunación, o una prueba negativa de Covid-19 de las últimas 72 horas, o que se hagan un hisopado que de un resultado negativo. Quizás para curarse en salud, esta vez las medidas las establecieron en el Decreto Ejecutivo 816 de 6 de agosto de 2021, y no en un simple resuelto ministerial. Para quitarle el elemento discriminatorio, la medida da opciones que en la práctica estrangulan el libre tránsito. ¿Cuántas personas tienen el dinero para hacerse una prueba de Covid para viajar a las hermosas islas de Pacífico panameño? ¿Cuántos turistas están dispuestos a que les hagan un hisopado nasal para visitar Taboga?. La medida parece más un ensayo de cómo funcionaría el pasaporte Covid panameño. Entre dudas y arbitrariedades parece que vamos camino a seguir el ejemplo de Francia, y eso no necesariamente es bueno.

De acuerdo con el portal Diario.es, el pasado 6 de agosto, un tribunal de Andalucía rechazó la medida de restringir el acceso a hoteles y restaurantes en base a prueba de vacunación, un resultado negativo de un test de Covid, o una certificación de haber padecido la enfermedad en los 6 meses anteriores. Este pensamiento lo han compartido otros tribunales españoles en las Islas Canarias y en la región de Cantabria, no así en Galicia, donde los jueces de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, decidieron no aceptar el argumento de que estas medidas restrictivas son discriminatorias. España y el resto de Europa tendrán que esperar a que sus respectivos tribunales constitucionales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncien.

En Estados Unidos, los departamentos de recursos humanos de muchas empresas estudian la legalidad y la viabilidad de exigir la vacunación obligatoria de su personal, como ya lo han hecho Walmart, Google, CNN, y más recientemente las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Aunque algunas empresas han considerado que los no vacunados seguirán en teletrabajo, otras como CNN ya han despedido a personal que no quiere vacunarse.

Para los residentes de la Unión Europea basta el pasaporte Covid UEDCC, y no tienen que pasar la cuarentena. A diferencia de Francia, los no vacunados pueden ir a restaurantes y sitios de ocio, pero están asignados a áreas especiales separados de los vacunados, y deben llevar mascarilla.

