El dilatado camino del registro de beneficiarios

La ley vigente señala que una vez creado el sistema, los agentes residentes deberán proceder con el registro de la información de las sociedades a las que prestan servicios. Esto se hará dentro de los seis meses siguientes a la notificación efectuada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros en medios de circulación nacional. Barsallo dijo que ese plazo no se ha cambiado y seguimos sin conocer la situación de la parte operativa de la armada de la base de datos.

La norma se promulgó en marzo de 2020, pero después de un año no se ha puesto en práctica, puesto que el registro de beneficiarios no se ha creado, al tiempo que se empiezan a gestionar reformas.

