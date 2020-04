El difusor de aceites esenciales que arrasa en Amazon está a la venta (solo hoy) por menos de 20 euros

Pero no solo de rebajas atractivas vive este difusor de aromas de VicTsing: este gadget apuesta por una actuación comple ta que también humidifica y purifica el ambiente. Tres funciones que darán calidad al hogar y a todas nuestras actividades indoora las que se suman prestaciones como la función de apagado automático, el temporizador, un depósito de agua que procura hasta seis horas de niebla , un mecanismo silencioso para no romper la tranquilidad o 15 modos de luz para procurar la relajación (y una decoración hipnótica).

