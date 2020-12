¿El diálogo nacional podría cambiar el rumbo del deporte?

Admito que al revisar otros temas de la plataforma me he encontrado con algunas situaciones similares, pero son la excepción, porque las iniciativas e ideas son más desarrolladas por sus proponentes.

A nuestro entender, son ideas lanzadas a vuelo de pájaro, sin ningún tipo de sostén estructural. No digo que la mayoría de los títulos propuestos no son llamativos, pero en realidad no creo que llenen las expectativas de los proponentes del diálogo nacional.

