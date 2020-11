El Diálogo del Bicentenario y la preparación para la Pospandemia

Como muchos, me entristecí al saber que ya se están enviando pacientes al hospital temporal establecido en la Calzada de Amador. Esto y el anuncio público del Ministerio de Salud que informó, que no aplicaría el cierre total de la economía como una cuarentena generalizada, solo deja un destino posible al capítulo panameño de la pandemia: esperar que lleguen las vacunas.

