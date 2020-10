El diálogo del Bicentenario, ¿un pacto de villanos?

Trabajar y no robar. Estas notas de incredibilidad, de amargo escepticismo, finalizan sin embargo en un mensaje de alegría, honra y aliento: el reconocimiento a los cientos de miles de ciudadanos de Panamá que luchan día a día con su trabajo laborioso en la administración pública y la empresa privada, con su solidaridad humana y social, a mantener en alto el principio de que un país se construye y mantiene trabajando y no robando. La solución es sencilla: si los Gobiernos y los partidos políticos y sus beneficiarios trabajasen y no robaran, serían innecesarios los tan anunciados “diálogos”.

