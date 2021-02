“El diablo ya está aquí”

Chiu también señaló que el pico de muertes de los pasados meses en California no significa que esta cepa sea más letal, quizá solo sea un reflejo de su alto grado de trasmisibilidad, lo que causó que los hospitales y recursos sanitarios se colapsasen teniendo como resultado un número muy alto de muertes , sobre todo el sur del estado. “Un virus no muta si no se transmite”, sentenció el investigador.

