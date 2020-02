El día en que los niños salieron del agua

El número de niños decrece en Europa. Hace poco escuché con dolor a un niño de 13 años quien decía que no iba a tener hijos porque no iba a existir un planeta Tierra en el que pudieran vivir.

Es conmovedor y aterrorizante ver y escuchar a tantos niños que “han salido del agua” porque el ambiente sostenedor de vida ha fracasado. Y las preguntas que no escuchan los sordos son: ¿dónde están aquellos padres que deben reconocer una diferencia generacional que los obliga a cuidar de los futuros adultos? ¿Dónde están los “gobiernos padres” que pueden usar sus recursos y poder para proteger a los jóvenes, quienes son la esperanza del futuro? ¿Dónde está la conciencia de que no hay futuro de vida para ellos a menos que se desarrollen cambios radicales en el cuidado al medio ambiente y en el cuidado de la seguridad de esos jóvenes?

En diciembre de 2018, una adolescente de sólo 15 años confrontó a dirigentes de las Naciones Unidas con una denuncia: “ustedes no son maduros para enfrentar la verdad, nos dejan esa tarea a las generaciones venideras”. El año pasado, aquí en Panamá, un grupo de jóvenes instaló una barrera en la desembocadura del río Matías Hernández para detener los desechos que iban a contaminar el mar. En el mundo, chicos y chicas recogen basura en las aguas internacionales. Me impacta escuchar a los jóvenes escolares debatir con acertado conocimiento sobre la injusticia de las políticas ambientales y también denunciar las situaciones discriminatorias.

