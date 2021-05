El día después de la moratoria

Estas tres C son claves para que un banco se sienta en capacidad de apostar por una reestructuración a largo plazo con un cliente y no proceder a la ejecución del colateral o garantía. Por último, la C de condiciones. En este entorno la capacidad de pago de casi todos los deudores está muy afectada, por lo que de parte del banco tiene que darse la disposición de aceptar condiciones especiales, como periodos de repago largos, en los que incluso se contemplen periodos de gracia en los cuales solo se paguen intereses.

You May Also Like