El día de la Tierra

Por ello, sumado a estas acciones, debemos hacer otras para salvar nuestro planeta. Por ejemplo: No contaminar ríos, lagos ni mares con desechos sólidos o líquidos (aguas servidas, plaguicidas, etc.); evitar las quemas, el uso de bolsas plásticas; practicar el reciclaje; reutilizar el agua e incentivar el empleo de fuentes de energía alternas (solar, eólica, hidráulica); implementar políticas para fortalecer las 52 cuencas hidrográficas principales y otras cuencas secundarias a lo largo del país y aplicar una agricultura sostenible.

