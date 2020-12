El día D, el Real Madrid no falla y muestra su mejor versión

El paso por vestuarios no aplacó al Real Madrid. El peligro era la relajación y el equipo blanco no cayó en ella, sabedor de lo mucho que había en juego y que dos goles le dejaba eliminado de la Champions, nada menos. Otra jugada de Rodrygo la remato Benzema de nuevo de cabeza pero esta vez Sommer le adivinó las intenciones.

No fue, eso sí, más que un error aislado de un Madrid concentrado y dominante que seguía generando ocasiones hasta que Rodrygo recogió un balón desde la derecha, se sacó un centro que hubieran firmado Míchel o Beckham y Benzema no tuvo más que poner la cabeza para hacer el segundo gol de los blancos.

