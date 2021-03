El deterioro de la salud de Navalni en prisión alarma a la oposición rusa

“Me despierta cada hora. (…) me impiden dormir, es decir, prácticamente me torturan por privación de sueño”, ha afirmado.

“Una vez (el oligarca) Mijaíl Jodorkovski, que estuvo 10 años en prisión, me dijo que lo importante allí es no enfermar. Nadie te va a curar. Si enfermas gravemente, morirás”, afirmó hoy en un mensaje que su equipo ha colgado en la red social Instagram.

