El detalle que pasó desapercibido con el que Ana Obregón recordó a su hijo, Álex Lequio, el día de su 28 cumpleaños

“Muchas felicidades , hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia . Te quiero desde siempre y para siempre”, terminó Ana Obregón antes de pulsar la tecla del emoticono del corazón roto y de utilizar el hashtag #Alessforever.

“Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento” , comienza diciendo junto a una fotografía de una jovencísima presentadora y actriz sosteniendo a Álex cuando apenas era un bebé. “Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado”, aseguró.

