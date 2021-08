El detalle de su mano revela el peso emocional que carga la pesista ecuatoriana que logró oro los olímpicos

“Ella siempre me decía que compita bien, que compita con el corazón, con fuerza ; […] y aunque ella no esté aquí, siempre va a estar conmigo en el corazón y en la mente”.

“Los mejores momentos a nivel juvenil me llenaron de tanto orgullo. Mis primeros pasos fueron de lucha, constancia y dedicación. El roce internacional fue fundamental, me di cuenta de que podía llegar lejos, que podía enfrentarme a mis rivales sin temor “, dijo en una entrevista con el Ministerio del Deporte de Ecuador.

“Dajomes sintió muchas dudas en sus comienzos y llegó a dejarlo brevemente porque algunas personas consideraban que la halterofilia no era un deporte para mujeres y le iba a hacer un cuerpo muy masculino. La ayuda de Hoyos fue fundamental para convencerse de que no sería así”, explica en su sitio web el Comité Olímpico Internacional.

El camino no fue fácil. Pero eso no evitó que se haya convertido en la pesista ecuatoriana de mayor peso internacional, valga la redundancia.

You May Also Like