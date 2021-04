El desplome de Enrique Guzmán, uno de los cantantes más populares de México en la década de 1960, acusado de abusos hasta por su nieta

Enrique Guzmán besando en la boca a Alejandra Guzmán y sabroseandosela, y se justifica diciendo que no está mal porque es su hija.Y Alejandra dice que hay que agárrale las manos porque su papá es mano larga. Y hay quien no le cree a Frida Sofia de que Enrique la manoseaba. pic.twitter.com/LeRRNx0RxB

La joven, de 29 años, lo catalogó como “un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo”, y añadió: “Siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”.

