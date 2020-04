El desnudo integral de Diego Matamoros tras dar positivo por coronavirus

Hace algo más de una semana, Diego Matamoros se unía a la lista de infectados por Covid-19.

Después de preocuparse al presentar síntomas del virus, el exmarido de la modelo Estela Grande decidió someterse a la prueba y finalmente dio positivo, tal y como anunció a sus fans a través de redes sociales. “Al final, el coronavirus ha llamado a mi puerta y llevo unos días complicados”, escribió.

Después, quiso tranquilizar a sus seguidores con un post acompañado de un esperanzador texto: “¡Hola a todos y todas! Sinceramente, no me apetecía poneros una foto de mi estado actual, prefiero que me recordéis de otra forma. Simplemente daros las gracias por los miles de mensajes que estoy recibiendo cada día, no puedo contestaros a todos, ya me gustaría”, publicó.

Ahora, el hijo de Kiko Matamoros anima a la gente a quedarse en casa y lo hace como vino al mundo, con un desnudo integral que ha causado una verdadera locura entre sus seguidores en Instagram, que se cuentan por miles.

“Ahora más que nunca, quédate en casa”, escribe el joven con una foto en blanco y negro de él completamente desnudo, sonriendo, y apoyado en la barandilla de lo que parece ser una la terraza de una casa.