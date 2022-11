El desfile de la miseria

Niños y jóvenes que tienen que cruzar ríos crecidos o caminar larguísimas distancias, muchos de ellos sin comer, no son un estímulo para los demás, ni un ánimo para no desmayar: son la prueba fehaciente de que estos gobiernos han demostrado su ineptitud, y los que los tienen por ejemplo patriótico son tan miserables como los que escriben tan terribles titulares.

Olvidan estos “titulares” que es el gobierno el que ha dejado sin atender a las necesidades básicas de muchísimos pueblos, que quienes representan esa entelequia llamada “patria”, con el voto de todos, siguen sin cumplir, no ya sus promesas, si no su deber como administradores de los recursos del Estado.

