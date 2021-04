El desesperante caso del hombre que no consigue sacarse el carnet de conducir, tras 17 años y 192 exámenes

Después de 192 intentos en los últimos 17 años, un hombre polaco de 50 años aún no ha logrado sacarse el carnet de conducir. Y es que este lleva desde 2004 presentándose al examen teórico del carnet de conducir sin haber obtenido, por el momento, el aprobado que le facilitará circular por las calles de la localidad de Piotrków Trybunalski, informa el diario Notes of Poland.

