El desempleo, un nuevo ‘brote’ en la China en tiempo poscoronavirus

“¡46 yuanes!”, grita indignada Huang. “¡El último mes me pagaron 46 yuanes!” (equivalentes a poco más de 6 dólares o poco menos de 6 euros). “Es un insulto. Habría comprendido que me hubieran pagado incluso algo menos del mínimo interprofesional… pero no eso”.

“No me dieron ni finiquito”, relata a Efe a las puertas de una de las oficinas de arbitraje laboral de Pekín. Una vez se puso a revisar los números, las noticias no fueron sino a peor.

