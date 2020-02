El desborde de un río inunda una población en Bolivia

“Lo importante ahora es la emergencia, lo importante es trabajar en medidas preventivas, es preciso estar trabajando con la maquinaria que se necesite y ayudarlos en la emergencia (…) gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas y esperamos que no suceda”, dijo la presidenta interina, Jeanine Añez, a los pobladores de la zona tras una visita.

You May Also Like