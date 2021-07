El desarrollo personal, un aliado para estar cómodos con nuestro dinero

“Nuestras creencias, lo que no se ve, originan lo que sí se ve: el dinero que ganas, cómo lo ahorras y cómo lo inviertes … Salvo que tome consciencia, me pasaré el resto de mi vida repitiéndolo”, concluye Fernández.

“Muchas personas no tienen un plan económico y no saben qué va a ser de su vida económica en cinco años”

Fernández asegura que la experiencia acumulada durante años con sus alumnos le demuestra que “ muchas personas no tienen un plan económico y no saben qué va a ser de su vida económica en cinco años ”. Ese proyecto, añade, no lleva directamente a conseguir todas nuestras metas, pero es un comienzo necesario para planificar las finanzas personales y otros ámbitos de la vida.

