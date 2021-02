El desafío del ‘breakdance’ en Afganistán, donde hasta el nombre es tabú

“Aprendí muchos movimientos nuevos desde que me uní a este deporte. Me siento más fuerte físicamente que antes y me divierto aquí, es lo que necesito”, explica a Efe Manizha Talash, una de las seis chicas que se han unido a este grupo de breakdance. La joven, de 18 años, asegura que continuará practicando este deporte pese a los problemas y obstáculos que se presentan , y se mostró combativa.

“Tenemos que decirles a todos que lo que estamos realizando es un deporte duro, no un baile de yeguas, y que somos atletas, no bailarines , pero da igual”, agregó.

