El desafío de supervisar a 8,000 sujetos obligados

Un paso previo a la creación del registro es que los agentes residentes tengan información veraz y actualizada sobre los beneficiarios finales. Esta es una obligación que ya tienen los agentes residentes y que, según las autoridades, se está fiscalizando, porque “si creas un registro, pero la información no es veraz y actualizada, el registro no sirve de nada”, sostuvo Romero.

Con la intención de reforzar el marco institucional de prevención, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros dejó de ser una unidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para convertirse en una Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF).

La Superintendencia de Sujetos No Financieros se enfrenta al gran desafío de regular y supervisar en temas de prevención de blanqueo de capitales a un amplio abanico de actividades económicas del sector no financiero.

You May Also Like