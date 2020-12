El derribo de la verja hará “más segura” la movilidad entre Gibraltar y España

No solo este acuerdo será el único europeo que Gibraltar siga aplicando, pues también continuará con otros programas que no se concretaron pero que versan sobre el transporte o el medio ambiente. Laya también ha señalado que en el acuerdo se incluyen “ medidas de competencia leal en lo fiscal , lo laboral, lo social y en lo medioambiental”.

Es decir, los agentes europeos tendrán que informar a España de las personas que acceden al peñón y de la política de visados que se cumplan. Además, los que viajen de territorio español a Gibraltar no necesitarán pasaporte pero sí los británicos que quieran viajar al peñón, pues Reino Unido no forma parte de Schengen. Las fronteras de Shengen se instalarán en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar.

