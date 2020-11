El derecho de nuestros hijos no es negociable

Está comprobado que en países donde el matrimonio igualitario es una realidad, no se ha incrementado el número de matrimonios de personas del mismo sexo, ni se ha reducido el número de matrimonios heterosexuales. Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Bélgica, España, Inglaterra, Alemania ( por poner ejemplos de Europa), Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay y más recientemente Costa Rica, solo por mencionar algunos, son países donde el matrimonio igualitario es una realidad. Hay en el mundo 29 países donde es así y 14 países donde se está trabajando en la aprobación del matrimonio igualitario. Debemos recordar que los derechos humanos no son negociables, son de estricto cumplimiento de un estado. Por consiguiente, como padres, tenemos un planteamiento muy simple: nuestros hijos e hijas vienen de una familia tradicional; nuestros hijos e hijas aportan a la sociedad de manera positiva; nuestros hijos e hijas pagan sus impuestos; nuestros hijos e hijas tienen igualdad de derechos.

Vamos a ser coherentes y realistas, con un simple planteamiento: nuestras hijas heterosexuales se casan en matrimonio civil el cual garantiza sus derechos. Así, si un día queda viuda, la ley la protege, porque ella y su esposo pagan impuestos y seguros que permiten acceder a sus pensiones respectivas, tienen el derecho al reconocimiento legal del patrimonio propiedad de ambos. Por otro lado, ¿qué pasa con nuestros hijos gays o lesbianas? ¿Qué pasa si su pareja fallece? Sus patrimonios no pueden estar a nombre de ambos, no tienen derecho a la pensión de viudez, aún cuando ambos pagan impuestos y son profesionales que contribuyen al desarrollo de la sociedad. ¿Qué es lo difícil de comprender?

You May Also Like