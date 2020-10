El derecho al aborto y la vacuna del Covid-19 generaron los choques más fuertes del debate

Esta fue una oportunidad de despuntar para la senadora Kamala Harris, una ex procuradora que tuvo un desempeño estelar en los debates de la primaria demócrata, aunque después no se tradujo en una mayor intención de voto.

Ante la pregunta de la moderadora Susan Page, periodista de USA Today, sobre si la administración de Trump logra conseguir la vacuna antes de las elección a celebrase el próximo 3 de noviembre, deberían los estadounidenses aplicársela, la senadora respondió que: “Si los expertos de la salud pública como el doctor Fauci y si los doctores dicen que tenemos que ponérnosla, yo sería la primera en ponérmela, pero si Donald Trump dice que tenemos que ponérnosla, yo no me la pondría” .

La senadora Kamala Harris, sostuvo un cruce con el compañero de fórmula de Donald Trump para las elecciones presidenciales Mike Pence, sobre la manera en la que el mandatario norteamericano ha manejado la pandemia del Covid-19 y dijo, que si el jefe de Estado “dice que nos pongamos la vacuna, yo no me la pondré”.

