El derecho a la intimidad vs. la transparencia

El derecho a la intimidad garantiza que un Estado se mantendrá sujeto al Estado de derecho o que permanezca en democracia, si es que lo está, porque se pretende proteger a la persona humana frente a embates totalitarios o mafiosos. Hay un espacio del ser humano en el que no se puede entrar, si no es con pesos y contrapesos que garanticen al máximo posible su intimidad.

You May Also Like