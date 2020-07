El Deportivo pide anular la jornada 42, suspender la temporada completa y ampliar la próxima a 26 equipos

También solicitan la suspensión de la temporada completa, incluidos los ascensos y descensos , y evidentemente no tener en cuenta la última jornada. Por último y como tercera medida consecuencia de la anterior, ampliar el número de equipos en Segunda la siguiente temporada para evitar, así, su descenso a Segunda B. De esta manera, la siguiente temporada no sería de 22 equipos, como ahora, o de 24, como propone el Numancia , sino de 26 equipos .

De la reunión que mantuvieron LaLiga, la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes, en la que se decidió suspender solo el partido del Deportivo y no el resto de la jornada, el club coruñés percibe “diversas irregularidades” en el acta “que no pueden acreditar la validez de la misma”.

