El deporte y las marcas, a pesar de Cristiano

No hay forma de sostener la industria deportiva sin marcas que aporten sus recursos para hacer posibles los grandes espectáculos y no son precisamente marcas de lechuga orgánica, son marcas que tienen que tener un poco más de alma, capaces de encender la pasión, algo que no está precisamente en una remolacha o en un rábano, ni siquiera en el agua que es fuente de vida, por lo menos hasta ahora.

