El demócrata Warnock gana las elecciones en Georgia al Senado de Estados Unidos | Internacional

El fracaso de Walker no se ha debido únicamente a su asociación con Trump. La campaña del exdeportista ha estado plagada de escándalos y de pasos en falso. Desde acusaciones de maltrato y de pagos de abortos a mujeres a las que había dejado embarazadas -pese a mantener en público una insistente posición contra la interrupción voluntaria de las gestaciones- a denuncias de que mantiene su domicilio en otro estado, en Texas, y no en Georgia.

El resultado de la votación de este martes representa un nuevo rechazo para el expresidente Donald Trump, que había expresado su apoyo a Walker en las primarias republicanas y que hoy vio cómo en Nueva York se declaraba culpable a su grupo inmobiliario de diecisiete cargos de fraude fiscal. El respaldo del magnate, en horas bajas y a quien estos días se empieza a cuestionar abiertamente entre republicanos que le habían apoyado, no fue suficiente. En este estado, Trump no es una figura especialmente popular: en las presidenciales de 2020 el entonces inquilino de la Casa Blanca presionó a las autoridades de Georgia, donde Biden había ganado por apenas 12.000 votos, para que declararan ese resultado no válido y le designaran vencedor. El gobernador que se resistió a esas demandas, el republicano Brian Kemp, ganó la reelección con ocho puntos porcentuales más de votos que su rival demócrata, Stacey Abrams.

